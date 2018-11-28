المركز القومي للسينما يشارك بالاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)

شارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأطفال ذوى القدرات الخاصة والتي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر.





شارك بالحفل ما يقرب من ٤٠٠ طفل من ذوي القدرات الخاصة.



وشمل الاحتفال فقرات فنيه واستعراضيه ومسابقات رياضية لذوي القدرات الخاصة وفقرات فنية تم خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة مع الاطفال الأسوياء.





كما شارك بالحفل ٢٥ مؤسسة وجمعية معنيه بذوي القدرات الخاصة من كل من محافظة القاهرة الأسكندرية والجيزة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية.





يذكر أن الحفل أقيم بملاعب مستشفى الدكتور جمال ماضى أبو العزايم بالعاشر من رمضان.