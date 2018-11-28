Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

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بث مباشر مباراة ليفربول وباريس جيرمان ففريق سان جيرمان استطاع أن يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وقد استطاع الحصول على خمس نقاط وهو يقع مباشرة وراء نادي ليفربول الإيطالي.

وسنشاهد اليوم الفرعون المصري وهو يواجه مباراة قوية مع فريقه ليفربول في تحدي قوي، فهي ليست المباراة الأولى التي يخوضها، بل إنه خاض العديد من المباريات، وتألق بها.

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وقد تمكن فريق ليفربول أن يحصل على ستة نقاط، وذلك عندما انتصر على باريس سان جيرمان وكذلك النجم الأحمر، ولكنه قد تعرض لهزيمتين مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان بث مباشر اليوم.

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وسوف تُنقل القناة اليوم من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وسيقوم المعلق الرياضي الشهير والمحبوب عصام الشوالي بالتعليق عليها مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان كورة اون لاين.

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بث مباشر مباراة ليفربول وباريس جيرمان يوتيوب وسيقاتل فريق ليفربول اليوم حتى يستطيع أن يفوز في تلك المباراة حتى يستكمل مشواره في دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل سيحاول نادي باريس سان جيرمان أن يفوز في تلك المباراة، مستغلًا جمهوره العريض وأن المباراة تُقام اليوم على أرضه، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان بث مباشر اليوم حتى يستطيع أخذ حقه عقب الهزيمة التي لحقت به في مباراة الذهاب.