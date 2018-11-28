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أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 28-11-2018

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:39 م
أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 28-11-2018
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علي نبوي
 
شهد النادي الأهلي العديد من الأحداث الرياضية اليوم الأربعاء 28-11-2018 سواء والتي في مقدمتها فريق الكرة وأخر أخباره.

وفيما يلي نرصد أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء :-

*الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجت وهاني يشارك في التدريبات

رفض محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحه من التدريبات عقب الخسارة أمس أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

وبدأ الفريق استعداده للمباراة المقبلة أمام بتروجت يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة التاسعة، حيث خاض مرانه صباح اليوم، والذي شهد مشاركة محمد هاني الظهير الأيمن بعد تعافيه من الإصابة بجزع في مفصل الكاحل.

*صلاح محسن يغيب عن مباراة بتروجت للإصابة

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت يوم السبت المقبل، بسبب الإصابة.
ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة فريقه السابقة أمام المقاولون العرب، حيث خرج بعد مرور 6 دقائق فقط، وحل زميله مروان محسن بديلا له.

*2 مليون دولار تقرب بن حليب من الأهلي

أتم مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع الرجاء المغربي للتعاقد مع المهاجم محمد بنحليب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع الرجاء المغربي للحصول على خدمات هداف كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" مقابل 2 مليون دولار، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب إياب نهائي البطولة الإفريقية أمام فيتا كلوب الأنجولي.

*نجم وادي دجلة يفضل الاحتراف عن الأهلي 

يرغب محمد محمود لاعب وسط فريق وادي دجلة في خوض تجربة الاحتراف، عن الانتقال إلى النادي الأهلي في يناير المقبل.

وتلقى اللاعب عدة عروض في الفترة الأخيرة من أندية خارجية، بعد ظهوره بشكل مميز مع فريقه.
المزيد عن: صلاح محسن بنحليب الدوري المصري الأهلي في المركز الأخير اخبار الاهلي أزارو
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