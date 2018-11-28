يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان .. YaLLA ShOOt

وتأهل ليفربول لنهائي البطولة في الموسم الماضي من خلال أداء إنسيابي دفع المتابعين إلى الإشادة بهذا الفريق تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، وقدم ليفربول نفس المستوى في العديد من مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يقدمه حتى الآن في دوري الأبطال، فلم يسدد أي كرة على المرمى خلال المباراة التي خسرها أمام نابولي، كما منح ريد ستار أول فوز له في دوري الأبطال منذ (26 عاماً).