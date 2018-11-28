يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان .. YaLLA ShOOt
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:35 ممحمد الشيخ
الآنن.. بداية اللقاء الناري بين ليفربول وباريس سان جيرمان، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول فيما يسعى باريس سان جيرمان للانتقام من ليفربول صلاح والإطاحة به خارج منافسات دوري أبطال أوروبا.
وتأهل ليفربول لنهائي البطولة في الموسم الماضي من خلال أداء إنسيابي دفع المتابعين إلى الإشادة بهذا الفريق تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، وقدم ليفربول نفس المستوى في العديد من مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يقدمه حتى الآن في دوري الأبطال، فلم يسدد أي كرة على المرمى خلال المباراة التي خسرها أمام نابولي، كما منح ريد ستار أول فوز له في دوري الأبطال منذ (26 عاماً).
شاهد الأن البث المباشر مباراة ليفربول وباريس من هنا..
المزيد عن: مشاهدة ليفربول وباريس محمد صلاح مباشر ليفربول وباريس سانليفربول وباريس سان اليوم ليفربول وباريس سان ليفربول دوري الأبطال ليفربول كورةصلاح دوري ابطال اوروبا اون لاين ليفربول اون لاين 25