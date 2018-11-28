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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف يلا شوت الجديد yalla shoot سيرفر قوي بدون تقطيع، يستظيف نادي باريس سان جيرمان نادي ليفربول في الجولة الخامسة ومباراة الإياب في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ليفربول في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في ملعب الأنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد أحرز فيرمينيو الهدف الثالث لفريق الريدز بعد نزوله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

شاهد الآن: رابط شغال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار الاسطورة كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة وفي الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، وتُقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على قناة bein sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

شاهد الآن: رابط شغال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار الاسطورة كورة لايف

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة اون لاين، يدخل ليفربول المباراة اليوم متصدراً للمجموعة الثالثة التي تضم نابولي وباريس سان جيرمان والنجم الأحمر على الترتيب، حيث يأتي نابولي في المركز الثاني وباريس في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفوز الريدز اليوم يعني صعوده مباشرة؛ ولهذا يسعى باريس في تحقيق الفوز اليوم ليتصدر المجموعة. شاهد الآن: رابط شغال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار الاسطورة كورة لايف متابعة المباراة:

وصول الفريقين لملعب المباراة. المباراة تبدأ بعد قليل الدقيقة 1: الريدز يُهاجم من بداية اللقاء الدقيقة 13: باريس سان جيرمان تُسجل الهدف الأول في اللقاء الدقيقة 21: صلاح يُسدد على مرمى بوفون والكرة تنتهي خارج الملعب مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر تقابل الفريقان في أربعة مباريات فاز ليفربول في مباراتين وفاز باريس سان جيرمان في مباراة واحدة بينما تعادل الفريقان في لقاء وحيد، ومن الجدير بالذكر أن الفريقان يقدمان نتائج طيبة في الدوريات المحلية، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي.