Bein Sport 1 HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر مجاناً اون لاين بدون تقطيع 28-11-2018 دوري ابطال اوروبا (صلاح)

انطلقت منذ لحظات صافرة بداية اللقاء الناري بين ليفربول وباريس سان جيرمان، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول فيما يسعى باريس سان جيرمان للانتقام من ليفربول صلاح والإطاحة به خارج منافسات دوري أبطال أوروبا.





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