"الصحة" عن قرار منع التدخين بالأماكن العامة: "يهمنا حماية غير المدخنين"

علقت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، على قرار تفعيل القانون الخاص بالتدخين في الأماكن العامة، قائلة إنه يوجد الكثير من القوانين الخاصة بمكافحة التدخين ولكنها غير مفعلة لوجود ثغرات بها.





وأضافت "لبيب"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، أن أخطار التدخين السلبي تعادل أخطار التدخين العادي، متابعة: "يهمنا من الدرجة الأولى حماية غير المدخنين من التدخين غير السلبي، من حق غير المدخن العيش في مكان صحي".



