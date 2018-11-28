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"الصحة" عن قرار منع التدخين بالأماكن العامة: "يهمنا حماية غير المدخنين"

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:34 م
الصحة عن قرار منع التدخين بالأماكن العامة: يهمنا حماية غير المدخنين
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
علقت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، على قرار تفعيل القانون الخاص بالتدخين في الأماكن العامة، قائلة إنه يوجد الكثير من القوانين الخاصة بمكافحة التدخين ولكنها غير مفعلة لوجود ثغرات بها.

وأضافت "لبيب"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، أن أخطار التدخين السلبي تعادل أخطار التدخين العادي، متابعة: "يهمنا من الدرجة الأولى حماية غير المدخنين من التدخين غير السلبي، من حق غير المدخن العيش في مكان صحي".

وأوضحت أنه سيتم منع التدخين في جميع المؤسسات العامة ولكن بشكل تدريجي.
المزيد عن: وزارة الصحة سحر لبيب تدخين سلبي التدخين في الأماكن العامة أخبار مصر
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