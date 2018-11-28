بعد رحيل كارتيرون .. على من ستعلق شماعة فشل الأهلي ؟

يمر فريق الكرة بالنادي الأهلي بحالة من انعدام الوزن في الوقت الحالي بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي وتوديع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" على يد الوصل الإماراتي.





وشهدت الأيام الماضية إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بسبب خسارة اللقب الإفريقي والخروج من البطولة العربية ثم تم إسناد المهمة إلى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر في الوقت الحالي.





وعلى الرغم من رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون إلا أن الأهلي مازال يتخبط وسقط في أول اختبار رسمي بعد العودة للدوري الممتاز بالخسارة من المقاولون العرب بهدف نظيف.





مجلس الإدارة





يرى البعض أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب هو من يتحمل فشل الفريق الأحمر بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لعدة أسباب أبرزهم عدم تدعيم الفريق بالصفقات القوية في بداية الموسم الماضي.





بخلاف الصفقات فشل المجلس الأحمر في السيطرة على فوضي تجديد عقود اللاعبين الكبار مثل شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان بعد مطالبتهم بالمساواة بأحمد فتحي وعبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق ونجح الثلاثي فيما أراد وحصول على المقابل المادي المطلوب عند التجديد.





نجوم الفريق





من أهم الأسباب التي يعلق عليها فشل فريق الأهلي لاعبي الفريق الأحمر أنفسهم حيث افتقد لاعبي القلعة الحمراء لشخصية البطل في مباراة الإياب أمام الترجي وخسروا لقب دوري أبطال إفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية بعد السقوط في فخ التعادل مع الوصل الإماراتي على الرغم من التقدم بهدف نظيف حتى الدقيقة 83 من عمر مباراة الإياب بدور الستة عشر بالبطولة.





وظهر ترنح لاعبي الأهلي أيضاً في مباراة المقاولون العرب أمس بالدوري الممتاز وسقط لاعبي الفريق الأحمر في فخ الخسارة.





محمد يوسف





أخر الأسباب التي يمكن تعليق ترنح الأهلي عليها هو المدير الفني محمد يوسف الذي تولي المهمة عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.



