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"بورتو جروب" تتعاقد مع شركة عالمية للإدارة مشروع "نيو كايرو"

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:28 م
بورتو جروب تتعاقد مع شركة عالمية للإدارة مشروع نيو كايرو
اثناء التعاقد
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أحمد الشيخ
 
قامت بورتو جروب بالتعاقد مع شركة قيمة اللبنانية العالمية للإدارة والخدمات في مشروع بورتو نيو كايرو وذلك في إطار محاولات الشركة تقديم أعلي مستوي من الفخامة في الخدمات المقدمة لعملاء المشروع ، جاء ذلك بعد أن درست الشركة سابقة الأعمال الخاصة بعشرات الشركات الكبري ووجدت أن قيمة تتميز بخبرة واسعة في إدارة الخدمات في العديد من شركات التطوير العقاري ليس في مصر فقط بل في العديد من الدول ويبدأ تفعيل التعاقد بين بورتو نيو كايرو و شركة قيمة بداية شهر ديسمبر وتأمل الشركة بورتو جروب تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للعملاء.

ويتكون مشروع بورتو نيو كايرو بمنطقة التجمع الخامس فى شارع التسعين، على وحدات تطل علي لاند سكيب و بحيرات و حممات سباحة و ملاعب كبار وأطفال تم تصميمها من خلال مكتب أستشارى فرنسى يعتبر من أشهر المصممين العالميين فى هذا المجال وهو ما يميز المشروع ، حيث يوفر المشروع حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لملاكة ويتميز بأن جميع الوحدات بالمشروعذات مستوي  فندقي وهو ما يضفي المزيد من السعادة والراحة علي جميع الملاك.

المزيد عن: بورتو نيو كايرو بورتو جروب الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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