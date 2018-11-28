لحظة بلحظة مباشر 0-1 .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس مباشر بدون تقطيع (دوري الابطال) | لايف مباراة القمة ليفربول وباريس

أحرز خوان بيرنات، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الهدف الأول فى شباك ضيفه ليفربول الإنجليزى، بالدقيقة 13 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لحظة بلحظة مباشر 0-1 .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس مباشر بدون تقطيع (دوري الابطال) | لايف مباراة القمة ليفربول وباريس