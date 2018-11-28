بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر يلا شوت | كورة ستار اليوم والقناة الناقلة

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ستقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1، ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نابولي، فيما يحتل سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ريد ستار بلغراد الصربي.

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ورغم قدرة ليفربول على شق طريقه نحو دور 16، لم يظهر الفريق حتى الآن المستوى المتميز الذي تمتع به في الموسم الماضي، وحقق ليفربول الفوز في المباراتين اللتين خاضهما على ملعبه في هذه المجموعة، حيث تغلب على سان جيرمان (3-2)، وسحق ريد ستار (4-0)، لكنه خسر المباراتين اللتين خاضهما خارج ملعبه، وكان منهما الهزيمة الصادمة (0-2) أمام ريد ستار.

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وتأهل ليفربول لنهائي البطولة في الموسم الماضي من خلال أداء إنسيابي دفع المتابعين إلى الإشادة بهذا الفريق تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، وقدم ليفربول نفس المستوى في العديد من مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يقدمه حتى الآن في دوري الأبطال، فلم يسدد أي كرة على المرمى خلال المباراة التي خسرها أمام نابولي، كما منح ريد ستار أول فوز له في دوري الأبطال منذ (26 عاماً).



