محلل سياسي: السودان أكثر البلدان تأثرًا بتوتر الأوضاع في ليبيا

قال محمد عبد القادر المحلل السياسي، إنَّ السودان هيَّ أكثر البلدان تَأثرًا بتوتر الأوضاع في ليبيا منذ العام 2011، وأنَّ السودان يَنشط بِجهد مُكثف على الحدود لمُكافحة حالة السيولة الأمنية الموجودة في ليبيا.





وأضاف عبد القادر، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنهُ بالضرورة لدى السودان الكثير من الملفات التي نجح فيها في إحداث تسوية في دولة جنوب السودان، والآن يقود مبادرة للحوار بين الفصائل في أفريقيا الوسطى.





وأشار عبد القادر، إلى أنَّ السودان دولة نشطة جدًا في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وكذلك مكافحة تهريب البشر.



