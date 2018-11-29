ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محلل سياسي: السودان أكثر البلدان تأثرًا بتوتر الأوضاع في ليبيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
محلل سياسي: السودان أكثر البلدان تأثرًا بتوتر الأوضاع في ليبيا
محمد عبد القادر
طباعة
 
قال محمد عبد القادر المحلل السياسي، إنَّ السودان هيَّ أكثر البلدان تَأثرًا بتوتر الأوضاع في ليبيا منذ العام 2011، وأنَّ السودان يَنشط بِجهد مُكثف على الحدود لمُكافحة حالة السيولة الأمنية الموجودة في ليبيا.

وأضاف عبد القادر، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المُذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنهُ بالضرورة لدى السودان الكثير من الملفات التي نجح فيها في إحداث تسوية في دولة جنوب السودان، والآن  يقود مبادرة للحوار بين الفصائل في أفريقيا الوسطى.

وأشار عبد القادر، إلى أنَّ السودان دولة نشطة جدًا في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وكذلك مكافحة تهريب البشر.

المزيد عن: ليبيا السودان احداث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 2:20:23 AM