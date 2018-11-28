رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم |Yalla Shoot

مشاهدة مباراة اليوم لفريق ليفربول بث مباشر ضد باريس سان جيرمان، بالتأكيد هو الهدف الهام لجميع مُحبي منافسات الكرة الأوروبية عبر أنديتها العريقة خاصة عندما يكون اللقاء أحد طرفيه فريق النجم المصري محمد صلاح، ويلتقي فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان الآن في الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية .

رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم |Yalla Shoot

وبالتأكيد يدخل الفريقين المباراة وفى جُعبتهما مجموعة من النجوم القادرين على جعل دقائق المباراة التسعين حماسية بلا جدال، ففريق ليفربول يتقدمه النجم المصري محمد صلاح بالإضافة إلى كل من السنغالي ساديو مانى و البرازيلي روبرتو فيرمينو، أما فريق العاصمة باريس سان جيرمان فيأتي في مقدمة قاطرة نجومه البرازيلي نيمار دا سيلفا وكل من الفرنسي كيليان مبابي بالإضافة إلى الأوروجوياني ادينسون كافاني .

رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم |Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر موقع الفجر الرياضي الذى ينقل متابعة مستمرة وحية للمباراة التى ينتظرها وبشغف جماهير الكرة العربية .

رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم |Yalla Shoot

ومن المهم أن نُشير إلى موقف الفريقين بالمجموعة الثالثة التي تضمهما عبر بطولة دوري أبطال أوروبا للجولة الخامسة من البطولة، حيث يأتي فريق الريدز ليفربول بفارق الأهداف عن الفريق الإيطالي المتصدر نابولي برصيد ست نقاط بالمركز الثاني، أما فريق باريس سان جيرمان فيحتل المركز الثالث بعد ليفربول بالمجموعة بفارق نقطة واحدة فقط وبرصيد خمس نقاط .

رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم |Yalla Shoot

وبهذا الموقف المُعقد والمتقارب بالمجموعة الثالثة، تمثل مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان اليوم، عنصر حاسم فعلى لكلا الفريقين في رحلة البحث الأكيدة للارتقاء للأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ومن الجدير بالذكر أن نُشير إلى أن مباراة ليفربول الانجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بالدور الأول من البطولة ذاتها .. بطولة دوري أبطال أوروبا قد انتهت في ملعب ليفربول بتفوق الريدز بثلاث أهداف لهدفين لصالح فريق باريس سان جيرمان .

رابط - liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مباشر اون لاين | يلا شوت ماتش ليفربول اليوم |Yalla Shoot

ومن المهم أن نذكر، أن فوز فريق ليفربول اليوم على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان وعدم قدرة نابولي بالفوز بمباراته بنفس التوقيت أمام فريق النجم الأحمر الصربي، يعنى تأهل مباشر لفريق ليفربول للدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا .