جيب تكشف عن أسعار سيارتها "Wrangler" الجديدة (صور)

أعلنت شركة جيب عن طرح أيقونتها Wrangler الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 27 ألف و 945 دولار، أي ما يعادل (495 ألف جنيه مصري).





وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجيل الرابع من أيقونتها يتمتع بجميع التقنيات الحديثة بما في ذلك حزمة الأنظمة المساعدة مثل محذر الزاوية الميتة، كما أن العديد من موديلات السيارة تأتي مجهزة بكشافات تعمل بتقنية LED وكاميرا الرجوع للخلف.





وأشارت جيب إلى أنها توفر لقمرة القيادة شبه العمودية شاشة تعمل باللمس مع نظام الملاحة المتصل بشبكة الإنترنت ومتجر تطبيقات.





كما تتوفر السيارة بنسختين ثنائية ورباعية الأبواب وثلاثة أشكال لهيكل الجسم؛ حيث طور المهندسون الأمريكان سقفا قماشيا يعمل بآلية كهربائية، وسقف قماشي يمكن فتحه يدويا وآخر صلب من ثلاثة أجزاء.





وعلى صعيد الدفع يتوفر للسيارة الجديدة محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، مع عزم دوران أقصى 450 نيوتن متر. وتستهلك السيارة في أحسن الحالات 7.4 لتر/100 كلم.



