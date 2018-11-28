عاجل.. مدرب النجوم يتسبب في إصابة خطيرة لنجم بيراميدز

تعرض اللاعب البرازيلي كينو نجم فريق بيراميدز لإصابة خطيرة، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نادي نجوم المستقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وقام أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم بتحطيم الزجاج الخاص بملعب بتروسبورت مما تسبب في إصابة للنجم البرازيلي، بسبب شعوره بالظلم التحكيمي.

وفاز نادي بيراميدز علي نادي نجوم المستقبل بنتيجة هدفين نظيفين، واحرزهما نبيل دونجا وادواردو.