10 قتلى في هجوم بسيارة مفخخة في كابول

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء، مقتل عشرة وإصابة تسعة عشر آخرين في هجوم بسيارة مفخخة استهدف شركة أمن خاصة في الدائرة التاسعة بالعاصمة كابول .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح في بيان مقتضب، إن "10 قتلوا و19 أصيبوا في حصيلة غير نهائية، للهجوم بسيارة مفخخة مساء اليوم في كابول".





وكان مسؤول أمني أعلن في وقت سابق اليوم وقوع هجوم انتحاري في المقاطعة التاسعة في منطقة الشركات الصناعية غرب العاصمة الأفغانية كابول.





وأكد رئيس شرطة المقاطعة التاسعة بسم الله تعبان، لوكالة "طلوع نيوز" الأفغانية، "وقوع انفجار في المقاطعة التاسعة استهدف منشآت أمنية بالمقاطعة التاسعة غرب كابول".





ونقلت عن شهود عيان قولهم "إنهم سمعوا تبادل لإطلاق النار في موقع الانفجار".





ويأتي الانفجار بعد ساعات من حديث الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمام مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في جنيف، عن خطط للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.