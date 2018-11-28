تسجيل "الأراجوز" في قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي

شهد اجتماع اليونسكو المنعقد بمورشيوس انتصارا جديدا للثقافة المصرية حيث تم تسجيل ملف الاراجوز في قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي.

ويعد ذلك تكليلا لجهود الوفد المصري المشارك في الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد مرسي وعضوية الدكتورة نهله إمام .

تم تقديم الملف بواسطة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية وأعد صيغة الملف الدكتور نبيل بهجت.

وقد دعمت وزارة الثقافة المصرية فن الأراجوز كمكون أصيل من تراثنا الثقافي غير المادي بداية من الوزير فاروق حسني الذي وافق علي تخصيص بيت السحيمي لعروض الأراجوز وخيال الظل منذ قرابة 15سنوات وخصص رواتب للفنانين الشعبيين فكان اعترافا من الدولة بهذا الفن، و احتضن صندوق التنمية الثقافية وكافة العاملين به التجربة منذ بدايتها وخاصة في عهد المهندس محمد أبو سعده الذي كان مشجعا ومتابعا لخطوات تنفيذ الملف في الصيغة الأولى .

و صرح الدكتور نبيل بهجت أنه قد سبق وتم تقديم عروض للأراجوز في أكثر من 30دولة و من بينها مسرح BTEالذي شهد تقديم 121عرض لأربعين ألف مشاهد فكان أهم وأكبر اعتراف دولي بهذه الفنون. كما حظى فن الأراجوز بدعم الهيئة العربية للمسرح و سمو الشيخ سلطان القاسمي الذي قام بتكريم العم صابر - فنان الاراجوز- مرتين بشكل مباشر بالشارقة وبحضور رئيس الهيئة السيد اسماعيل عبد الله والفنان غنام غنام بالقاهرة في تتويج لاعتراف عربي بهذه الفنون. جدير بالذكر أن بيت السحيمي قدم علي مدار 15عام عرضا أسبوعيا للاراجوز وخيال الظل للأطفال والكبار.