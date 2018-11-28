شاهد Liverpool| بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

تقدم "الفجر"، بث مباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، التي تقام اليوم الأربعاء العاشرة مساء، على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.

ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي في المبارة بعد تألقه مع الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن القائمة التي ستواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع ضد سان جيرمان بحسب موقع "هو سكورد" العالمى، كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو

ومن المتوقع أن يبدأ سان جيرمان ضد ليفربول بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: جانلويجى بوفون

خط الدفاع: سيلفا، ماركينيوس، كيمبيمبى

خط الوسط: بيرنات، رابيو، فيراتى، مونييه

خط الهجوم: نيمار، كافانى، مبابى

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين اليوم الأربعاء .