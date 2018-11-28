ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا.. لايف محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، يبحث عنها عشاق كرة القدم، حيث من المقرر أن تقام مباراة ليفريول وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدا، حيث يتابع ملايين الأشخاص دوري أبطال أوروبا تلك البطولة الأشهر عالميا والذي يشارك بها عدد من كبار الأندية على مستوى العالم، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.





موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء غدا الأربعاء، حيث ستقام المباراة على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيدير اللقاء الحكم سيمون مارتشينياك.





مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يتنافس ليفربول وباريس سان جيرمان في المجموعة الثالثة الأكثر اشتعالا، وتضم تلك المجموعة كلا من:” باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي، وليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح”، حيث يدخل ليفربول اللقاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد نابولي صاحب المركز الأول، وقد مني الريدز بالهزيمة خلال مباراته الأخيرة التي خاضها ضد النجم الأحمر الصربي في الجولة الماضية بنتيجة 2/0، لذا فهو يسعى لتحقيق الفوز في تلك المباراة لضمان التأهل لدور الـ16 مبكرا، وإلا سيدخل “مو صلاح” ورفاقه في حسابات معقدة نظرا لأن مباراتهم القادمة ستكون أمام أبناء الجنوب الإيطالي.





أما باريس سان جيرمان يسعى للفوز على الريدز من أجل احتلال المركز الثاني، وإذا انتهت المباراة بالتعادل فسيطلون كما هم في المركز الثالث مع استمرار أملهم في التأهل، حيث أن مباراتهم القادمة ستكون أمام النجم الأحمر الطرف الأضعف في المجموعة.





التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب بهذا التشكيل:





الحارس: أليسون





الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – لوفرين- ترينت أليكساندر آرنولد





الوسط: جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم- جوردان هندرسون





ماني- روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح





التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يبدأ رفاق نيمار المباراة بهذه التشكيلة:





جيانلويجي بوفون

بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – تياجو سيلفا – داني ألفيس

أدريان رابيو – خوان بيرنات

موسى ديباي – إدينسون كافاني – آنخيل دي ماريا

إيريك ماكسيم تشوبو-موتينج





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

من المقرر أن تبث المباراة على قناة beIN SPORT 1 HD المشفرة، ويعلق على أحداثها المتميز عصام الشوالي.





يبحث الكثيرين عن موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان التي تعتبر مباراة هامة بالنسبة لكلا الفريقين، حيث يسعى رفاق مو صلاح ورفاق نيمار للفوز بالمباراة واقتناص النقاط الثلاثة من أجل التأهل إلى المرحلة التالية.





وبذلك نكون قدمنا لكم تغطية عن موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2018/2019.

موعد المباراة بجميع انحاء العالم

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .