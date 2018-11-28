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قمر يغادر مران الاتحاد قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:08 م
قمر يغادر مران الاتحاد قبل مواجهة الزمالك
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محمد الصو
 
 
غادر خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، مران فريقه مساء اليوم ولم يستكمل التدريبات، عقب شعوره ببعض الآلام والإجهاد بالقدم.

وأكد عمرو الأشلم طبيب الفريق، أن خروج قمر، جاء بسبب شعوره بالإجهادة، ولا قلق حول مشاركته أمام الزمالك، بكأس زايد أبطال العرب.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، مساء الجمعة المقبلة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد أبطال العرب، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت لصالح المارد الأبيض بهدف دون رد.

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