إيكادري يقود هجوم الإنتر أمام توتنهام
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:06 مأحمد عصام
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمي : هاندانوفيتش
خط الدفاع : اسامواه - سكرينيار - دي فري - دامبروزيو
خط الوسط : بروزوفيتش - فيتشينو - بيريسيتش - ناينجولان - بوليتانو
خط الهجوم : ماورو إيكاردي
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