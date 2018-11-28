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إيكادري يقود هجوم الإنتر أمام توتنهام

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:06 م
إيكادري يقود هجوم الإنتر أمام توتنهام
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أحمد عصام
 

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-


حراسة المرمي : هاندانوفيتش

خط الدفاع : اسامواه - سكرينيار - دي فري - دامبروزيو

خط الوسط : بروزوفيتش - فيتشينو - بيريسيتش - ناينجولان - بوليتانو

خط الهجوم : ماورو إيكاردي

المزيد عن: كورة رياضة دوري ابطال اوروبا توتنهام الإنتر
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