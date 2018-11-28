إيكادري يقود هجوم الإنتر أمام توتنهام

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمي : هاندانوفيتش