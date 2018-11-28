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أمازون تكشف عن خدمة "AWS Ground Station" لمساعدة مشغلى الأقمار الصناعية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:05 م
أمازون تكشف عن خدمة AWS Ground Station لمساعدة مشغلى الأقمار الصناعية
خدمة AWS Ground Station
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أعلن قطاع Amazon Web Services التابع لشركة أمازون عن إطلاق خدمة AWS Ground Station الجديدة، التى تسعى الشركة من خلالها إلى تقديم مزايا لمشغلى وأصحاب الأقمار الصناعية، لتتيح لهم استقبال بياناتهم ومعالجتها وإرسالها من وإلى الأقمار الصناعية، فهى تستهدف فى المقام الأول مشغلى الأقمار الصناعية.

ووفقا لما نشره موقع geekwire الأمريكى، فتعتبر هذه الخدمة هى الأولى من نوعها كمحطة أرضية يمكن إدارتها كخدمة سحابية من قبل المشتركين وبطريقة سهلة ضمن الخدمات السحابية التى تقدمها الشركة، حيث تهدف أمازون إلى مساعدة المشتركين على استقبال البيانات وإدارتها ومعالجتها من الأقمار الصناعية، ثم إعادة إرسالها مجددًا لتلك الأقمار التى تدور حول الأرض.

وتعتبر العملية الخاصة باستقبال البيانات وإعادة إرسالها مكلفة للغاية بالنسبة للمشغلين، كما أنها تتجاوز فى بعض الأحيان قيمة إطلاق قمر صناعى على مستوى منخفض أو متوسط، لكن بوجود خدمة أمازون السحابية ومحطات أرضية عامة فإن التكلفة ستكون أقل بكثير، كما سيكون بإمكان من يرغب الاشتراك بسهولة فى خدمة AWS Ground Station بدلًا من توقيع عقود طويلة الأمد مع المحطات الأرضية، أو حتى بناء محطة أرضية بتكاليف كبيرة.
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