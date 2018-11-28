زووي دوتش تنضم لفريق عمل فيلم Zombieland 2

تستعد النجمة الشابة زووي دوتش للإنضمام لفريق عمل الجزء الجديد من فيلم Zombieland لتزيد من عدد نجوم الصف الأول العاملين بالفيلم.





وكان قد حقق فيلم Zombieland نجاحا كبيرا حين طرح في جزءه الأول من بطولة نجوم مثل وودي هارليسون والنجم إيما ستون.



