زووي دوتش تنضم لفريق عمل فيلم Zombieland 2
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:05 مأحمد جمال أحمد
تستعد النجمة الشابة زووي دوتش للإنضمام لفريق عمل الجزء الجديد من فيلم Zombieland لتزيد من عدد نجوم الصف الأول العاملين بالفيلم.
وكان قد حقق فيلم Zombieland نجاحا كبيرا حين طرح في جزءه الأول من بطولة نجوم مثل وودي هارليسون والنجم إيما ستون.
وتدور أحداثه حول مجموعة من الناجين من انتشار الأحياء الأموات الزومبي بجميع أنحاء كوكب الأرض.
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