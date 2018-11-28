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البث المباشر لمباراة ليفربول - باريس سان جيرمان .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:02 م
البث المباشر لمباراة ليفربول - باريس سان جيرمان .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار
ليفربول وباريس سان جيرمان
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عمرو عادل
 
البث المباشر لمباراة ليفربول - باريس سان جيرمان .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار
تلقى المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 خبراً صادماً للغاية، وذلك قبل المواجهة المنتظرة القادمة التي سوف تجمع بين فريقه وبين مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.
البث المباشر لمباراة ليفربول - باريس سان جيرمان .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار
وتأتي هذه الصدمة بعدما أكدت مختلف وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الإثنين عودة كلاً من البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة في تدريبات فريق باريس سان جيرمان، وذلك بعد تعافي كلاً منهما من الإصابة التي كانت قد لحقت بهما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
البث المباشر لمباراة ليفربول - باريس سان جيرمان .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار
وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة الصدمة بالنسبة إلى فريق ليفربول بأكمله وخاصة لاعبه المصري محمد صلاح، علماً بأن سوف تُساهم بشكل كبير للغاية في حسم إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة الثالثة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
البث المباشر لمباراة ليفربول - باريس سان جيرمان .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار
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