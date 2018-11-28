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سعر الدولار فى البنوك الحكومية اليوم الأربعاء 28/11/2018

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:01 م
سعر الدولار فى البنوك الحكومية اليوم الأربعاء 28/11/2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بالبنوك الحكومية ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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