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سقوط فتاة الفيديوهات الإباحية في الرحاب

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:01 م
سقوط فتاة الفيديوهات الإباحية في الرحاب
أرشيفية
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تمكنت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اليوم، في ضبط فتاة بالقاهرة؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال استقطاب الرجال وابتزازهم مادياً نظير عدم التشهير بهم.

البداية كانت بتبلغ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من "حاتم. م" 46 سنة، عضو مجلس إدارة بشركة تأمين، ومقيم بالمعادي القاهرة بتضرره من مستخدم رقم هاتف محمول محدد لقيامه بإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص به عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن محادثات بينه وبين إحدى السيدات وعبارات تهديد وابتزاز بطلب مبلغ مالي قدره 2000 دولار مقابل عدم نشر المقاطع المشار إليها.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني، وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة "عبير. ح"، 28 سنة، بدون عمل ومقيمة في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، ألقت الشرطة القبض على المتهمة وبالفحص والتفتيش، تم ضبط هاتفين محمول بداخلهما، 4 شرائح لأرقام مختلفة مستخدمة في ارتكاب واقعة، وبفحصهم تبين وجود رسائل ومحادثات تهديد.

على الفور أقرت المتهمة بارتكابها الواقعة، ووقائع أخرى مماثله، وقررت بقيامها باستقطاب الرجال عقب التعرف عليهم بالأماكن العامة وتقوم بإجراء محادثات معهم ثم تقوم بتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ ماليه مقابل عدم نشر المحادثات المشار إليها، بغرض الاستفادة منهم مادياً.

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