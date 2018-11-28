ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لايف| بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء| يلا شوت

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:00 م
لايف| بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء| يلا شوت
طباعة
 
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، نظيره ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقود ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح، حيث يحتل "الريدز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي، الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.

على الجانب الآخر، يستعد نيمار دا سيلفا، والثنائي كيليان مبابي وإديسون كافاني، لقيادة هجوم الفريق الفرنسي.
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء
لايف| بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء| يلا شوت
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد باريس سان جيرمان مشاهدة دوري ابطال اوروبا مباشر ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مجانا مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
19:00
2
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
2
x
19:55
0
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
0
x
19:55
0
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
0
x
22:00
0
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
الدوري التونسي
النجم الساحلي - تونس
0
x
0
الترجي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 9:20:00 PM