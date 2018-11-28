لايف| بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء| يلا شوت
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:00 م
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، نظيره ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويقود ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح، حيث يحتل "الريدز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي، الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.
على الجانب الآخر، يستعد نيمار دا سيلفا، والثنائي كيليان مبابي وإديسون كافاني، لقيادة هجوم الفريق الفرنسي.
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء
لايف| بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء| يلا شوت
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