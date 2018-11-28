coolkora HD |يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ليفربول وباريس بدوري الابطال |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مشابهاً للغاية بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان، وخاصة وأن الفريق الباريسي يرغب أيضاً في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة.

coolkora HD |يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ليفربول وباريس بدوري الابطال |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

وبكل تأكيد ارتفعت معنويات فريق باريس سان جيرمان كثيراً قبل هذه المواجهة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول، وذلك بعدما تأكدت عودة كلاً من الثنائي البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة.

coolkora HD |يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ليفربول وباريس بدوري الابطال |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن فريق باريس سان جيرمان سوف يكون حاضراً بكامل قوته في هذه المباراة، علماً بأن الفريق الباريسي سوف يسعى للثأر من نظيره فريق ليفربول بعدما تمكن الأخير من الانتصار في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد رود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

coolkora HD |يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ليفربول وباريس بدوري الابطال |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة باريسية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

coolkora HD |يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ليفربول وباريس بدوري الابطال |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.