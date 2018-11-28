"لا تكن متفرج ومتواطئ".. حملة لإنهاء العنف ضد النساء بالمجتمع المصري

أطلقت مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية حملة (كن شريكاً فى إنهاء العنف) فى إطار المشاركة فى الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والتى تبدأ فى الخامس والعشرين فى نوفمبر من كل عام وتنتهى فى العاشر من ديسمبر.

وتستهدف الحملة تسليط الضوء على أهمية إشراك الرجال فى دعم قضايا المرأة والعمل على تحقيق المساواة ومناهضة التمييز بين الجنسين وإبراز النماذج الإيجابية من الرجال التى تعمل على وضع حد للعنف المبنى على أساس النوع الاجتماعي يتطلب تعاوناً بين أعضاء المجتمع المحلى وشرائحه كافة والرجال بالشراكة مع النساء يستطيعون أن يلعبوا دوراً هاماً فى إنهاء العنف والتمييز بين الجنسين، وذلك سيؤدى إلى زيادة في البرامج والأنشطة التي تركز على أدوار الرجال الميسرة لمناهضة التمييز والعنف.

ودعت الحملة الرجال ألا يكونوا متفرجين بل يكونوا مشاركين وفعالين وحلفاء للمرأة لأن الحليف يقر ويساهم فى ترسيخ المنافع الكثيرة لمساواة بين الجنسين، والحليف يكون فاعلا فى التأثير على التغيرات فى السياسات والتشريعات.

وتتناول الحملة عدة أنشطة وفعاليات فى البدرشين والحوامدية ومنيل شيحه وطموه التى تنتشر فيها جريمة تزويج القاصرات من العرب وسوف يتم الإحتفال بعدد من المبادرات التى أطلقها بعض الرجال فى هذه المناطق للمساهمة فى مناهضة العنف الواقع على النساء والفتيات وذلك يوم 6 ديسمبر 2018.