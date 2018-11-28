الخارجية الكازاخية: لقاء أستانا المقبل حول سوريا قد يعقد نهاية يناير 2019

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، حيدربيك توماتوف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا قد يعقد نهاية يناير 2019.

وقال توماتوف، حول الموعد المحتمل للقاء: "في شهر يناير، نهاية يناير على الأرجح".





ووفقا له، فإن الموعد المحدد لم يتم الاتفاق عليه بعد من قبل المفاوضين.





وانطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية، أستانا، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا والتي تستمر يومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والدولة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، ويترأس المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الوفد الأممي المشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانا.





وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا تركيا وإيران والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.