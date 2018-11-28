كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 (دوري ابطال اوروبا) Tottenham HD كورة ستار
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:24 معمرو عادل
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 (دوري ابطال اوروبا) Tottenham HD كورة ستار
مشاهدة مباراة توتنهام وإنتر ميلان بث مباشر اليوم بدون تقطيع في مباراة نارية يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام الإنجليزي في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 موعد مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، بث مباشر مباراة توتنهام وإنتر ميلان اليوم الأربعاء في دوري الأبطال.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 (دوري ابطال اوروبا) Tottenham HD كورة ستار
مشاهدة مباراة توتنهام ضد انتر ميلان بث مباشر حيث يدخل فريق توتنهام مباراة اليوم باحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث يحتل الفريق اللندني المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف برشلونة والإنتر ويسير السبيرز بشكل رائع محليا بعدما أكتسح تشيلسي بثلاثية نظيفة في أخر مبارياته ووصل للنقطة 30 محتلا المركز الثالث وسيعول أبناء بوتشينيو كثيرا على مهاجم الفريق الأول هاري كين من اجل خطف النقاط الثلاث اليوم، لايف بث مباشر مباراة توتنهام وإنتر ميلان اون لاين اليوم الأربعاء 28-11-2018.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 (دوري ابطال اوروبا) Tottenham HD كورة ستار
مشاهدة مباراة انتر ميلان امام توتنهام لايف اليوم على الجانب الأخر يدخل فريق إنتر ميلان مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتفادي الدخول في حسبة برمة من أجل التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة وحيدة، وكان الإنتر قد خسر أخر مبارياته أوروبيا أمام برشلونة المتصدر بـ10 نقاط، وسيكون المهاجم الأرجنتيني إيكاردي هو مفتاح الفوز للفريق الإيطالي ومدربه المخضرم سباليتي، جاري الآن بث مباشر مباراة توتنهام امام إنتر ميلان بث مباشر اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 (دوري ابطال اوروبا) Tottenham HD كورة ستار
وسيسعى توتنهام للثأر من هزيمته في مباراة الجولة الاولى على ملعب سان سيرو بعد الريمونتادا القوية للفريق الإيطالي الذي حول تأخر من هدف للفوز بهدفين مقابل هدف في وقت قاتل وسيشهد اللقاء تحدي من نوع خاص بين مهاجمين من طراز فريد وهما الإنجليزي هاري كين والأرجنتيني إيكاردي وتذاع بث مباشر مباراة توتنهام وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 2 ، beIN SPORTS HD 2 ، رابط hd مشاهدة مباراة إنتر ميلان وتوتنهام اليوم الأربعاء بدون تقطيع.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وانتر ميلان بث مباشر 28-11-2018 (دوري ابطال اوروبا) Tottenham HD كورة ستار
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