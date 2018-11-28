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الجنيه الإسترليني قد يخسر 25% في غياب اتفاق حول بريكست

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:24 م
الجنيه الإسترليني قد يخسر 25% في غياب اتفاق حول بريكست
الجنية الاسترليني
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وكالات
 
حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اليوم الأربعاء، من أن عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست سيؤدي إلى أزمة مالية في بريطانيا وسيتسبب في خسارة الجنيه الإسترليني 25% من قيمته.



وقال البنك في تقرير، إن مثل هذا السيناريو يمكن أن يعني تراجعاً بنسبة 8% في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من 2019.
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