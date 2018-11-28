الجنيه الإسترليني قد يخسر 25% في غياب اتفاق حول بريكست

حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اليوم الأربعاء، من أن عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست سيؤدي إلى أزمة مالية في بريطانيا وسيتسبب في خسارة الجنيه الإسترليني 25% من قيمته.







وقال البنك في تقرير، إن مثل هذا السيناريو يمكن أن يعني تراجعاً بنسبة 8% في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من 2019.