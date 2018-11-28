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جنوى يحدد سعر "بياتيك" لعمالقة أوروبا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:24 م
جنوى يحدد سعر بياتيك لعمالقة أوروبا
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محمد سامي
 
حددت إدارة نادي جنوة الايطالي المبلغ المحدد من أجل الإستغناء عن لاعب الفريق، البولندي كريستوف بياتيك لأي نادي يريد التعاقد معه.

وقالت صحيفة توتو سبورت الايطالية، أن نادي جنوي حدد 44 مليون إسترليني للأندية الراغبة بالظفر بخدمات المهاجم البولندي كريستوف بياتيك.

ويوجد العديد من الاندية الكبري المهتمين بالحصول علي خدماته، امثال تشلسي الانجليزي ونابولي الايطالي، ويأتي من بعيد برشلونة الاسباني.

ويقدم هداف الكالتشيو اداءًا مميزة جعله يخطف انظار عمالقة اوروبا، حيث انتقل للفريق الايطالي مطلع الموسم من نادي كراكوفيا مقابل 4 ملايين يورو، والان وبعد 4 شهور فقط، زاد سعره اكثر من 10 أضعاف.
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