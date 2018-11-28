جنوى يحدد سعر "بياتيك" لعمالقة أوروبا

حددت إدارة نادي جنوة الايطالي المبلغ المحدد من أجل الإستغناء عن لاعب الفريق، البولندي كريستوف بياتيك لأي نادي يريد التعاقد معه.





وقالت صحيفة توتو سبورت الايطالية، أن نادي جنوي حدد 44 مليون إسترليني للأندية الراغبة بالظفر بخدمات المهاجم البولندي كريستوف بياتيك.





ويوجد العديد من الاندية الكبري المهتمين بالحصول علي خدماته، امثال تشلسي الانجليزي ونابولي الايطالي، ويأتي من بعيد برشلونة الاسباني.



