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الأرصاد تحذر المواطنين: طقس غداً الخميس سيشهد تقلبات جوية وأمطار!

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:23 م
الأرصاد تحذر المواطنين: طقس غداً الخميس سيشهد تقلبات جوية وأمطار!
الطقس
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سادت حالة من الطقس المستقر بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت جميع محافظات الجمهورية بداية من الخميس الماضي والتي استمرت حتى السبت، ويبدو أن ختام الأسبوع الجاري سيكون مثل سابقه، حيث حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الخميس، مؤكداً تساقط أمطار على بعض المحافظات بداية من الغد، وأن الأمطار تمتد إلى القاهرة وباقي المحافظات يوم الجمعة.

وحذر اليوم رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال عبر مداخلة هاتفية له على برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناه الأولى الفضائية من تساقط الشبورة المائية في الساعات المبكرة من الصباح وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكداً أن الأمطار غداً الخميس ستقتصر على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية، ثم تمتد لتشمل باقي أنحاء البلاد يوم الجمعة، وذلك كله تزامناً مع انخفاض في درجات الحرارة.

وطالب عبد العال المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح، وحذر السائقين من الشبورة المائية، مناشداً إياهم بتوخي الحذر والسير ببطء نظراً لانخفاض الرؤيا.
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