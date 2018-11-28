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مسؤول الشؤون الإنسانية الأممي يزور اليمن الخميس

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:21 م
مسؤول الشؤون الإنسانية الأممي يزور اليمن الخميس
مارك لوكوك
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وكالات
 
يزور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، هذا الأسبوع اليمن، في وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أربع سنوات.



والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام بداية من الخميس ستكون، بحسب بيان للأمم المتحدة، فرصة للمسؤول الأممي ليطلع بنفسه على ما تعده الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



ومن المقرر أن يلتقي لوكوك مسؤولين حكوميين في عدن وميليشيا الحوثي في صنعاء.



وكان لوكوك زار اليمن في أكتوبر 2017.



وكثف المبعوث الدولي، لليمن مارتن غريفيث، مؤخراً مباحثاته مع أطراف النزاع لاقناعهم بالمشاركة في مفاوضات سلام في السويد.



وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة فإن "هذه المفاوضات قد تبدأ في الثالث من ديسمبر.
المزيد عن: يزور مسؤول مارك لوكوك اليمن المبعوث الأممي الشئون الإنسانية الخميس
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