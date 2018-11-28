ماركا | إيسكو ويورينتي والسياسة

في نفس الحديث الذي أخبره فيه أنه سيستمر كمدرب للفريق حتى 2021، فلورينتينو بيريز أيضاً أعطى سولاري نصيحة. بيريز قال لسولاري أنه حتى يقوم بتغيير ديناميات الفريق السيئة، يجب أن يتخذ قرارات مدرب و ليس قرارات 'سياسية' تهدف لأرضاء غرفة تغيير الملابس.





ماركا | قال له بيريز أيضاً أن يكون عادلاً و يلعب باللاعبين الأفضل في الوقت الخالي، بدون النظر إلى أي معايير إِلّا الأداء. من داخل النادي يعتقدون أن هذه القرارات السياسية هي ما تسببت في سوء الأداء و أقالة لوبتيغي.





سولاري، و الذي أثبت أنه شخص ذكي و لديه شخصية مميّزة، فهم رسالة الرئيس. هذا ما يفسر عدم تردده في أجلاس أيسكو في أول خمس مباريات له على دكة البدلاء وتركه في المدرجات في مباراة مهمة بالأمس.





الشَرح بسيط: بعد عودت أيسكو من عملية الزائدة الدودية، سولاري يعتقد أنه ليس في المستوى المناسب ليلعب و لن يلعب به طالما لا يقوم بالتدرب مثل اللاعبين الآخرين.





صحيح أن هناك لاعبين آخرين لا يقدمون أداءً جيدًا ولا يظهرون بشكل جيّد، ولكن إذا لعب فقط هؤلاء الذين يقدمون أداء جيّد، سيبدأ ريال مدريد المباريات بـ 5 أو 6 لاعبين.



