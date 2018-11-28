يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:16 معمرو عادل
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot
يلتقي فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، في الجولة الخامسة ، يحل ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلا على باريس سان جيرمان الفرنسي ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot
تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.
نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 28 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot
يتشارك ليفربول ونابولي الإيطالي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ، يتبعهما سان جرمان برصيد 5 نقاط ، ثم النجم الاحمر الصربي برصيد 4 نقاط ، ولهذا ستكون مباريات اليوم هي مباريات الموت بين أربع أندية.
الريدز يحتاج للفوز اليوم ليؤكد صدارته ، وايضاً تأكيد صعوده الي دور 16 ، ولكن في حالة التعادل او الهزيمة سيحتاج الي الفوز علي فريق نابولي في ديارة في المباراة القادمة.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot
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