يلتقي فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، في الجولة الخامسة ، يحل ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلا على باريس سان جيرمان الفرنسي ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.





نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 28 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot

يتشارك ليفربول ونابولي الإيطالي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ، يتبعهما سان جرمان برصيد 5 نقاط ، ثم النجم الاحمر الصربي برصيد 4 نقاط ، ولهذا ستكون مباريات اليوم هي مباريات الموت بين أربع أندية.





الريدز يحتاج للفوز اليوم ليؤكد صدارته ، وايضاً تأكيد صعوده الي دور 16 ، ولكن في حالة التعادل او الهزيمة سيحتاج الي الفوز علي فريق نابولي في ديارة في المباراة القادمة.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الاربعاء 28/ 11 / 2018 دوري أبطال أوروبا.. Yallashoot

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر

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