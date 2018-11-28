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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مواجهة نارية فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعبه "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا.

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يدخل ليفربول المباراة متصدرا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالتساوى مع فريق نابولى الإيطالي، ولكن الريدز يتفوقون بفارق الأهداف، بينما يأتى سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط ثم النجم الأحمر بـ4 نقاط.

ويتفوق ليفربول تاريخيا على الأندية الفرنسية خلال المواجهات التى جمعته معهم فى معقلهم خلال مسابقة دورى الأبطال، إذ خاض الريدز 5 مواجهات نجح فى تحقيق الفوز خلال 3 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر أخرى.





أرقام تهمك عن مواجهات ليفربول مع الأندية الفرنسية فى ملاعبهم:

1 – خسر ليفربول أول مباراة له فى فرنسا أمام فريق موناكو بنتيجة 1 – 0، خلال مرحلة المجموعات فى نوفمبر 2004.

2 – نجح الريدز فى تحقيق أول فوز له فى فرنسا على فريق بوردو فى أكتوبر عام 2006 خلال مرحلة المجموعات.

3 – عاد الفريق الإنجليزي ليحقق فوزا جديدا وهذه المرة على فريق مارسيليا بنتيجة 4 – 0 فى ديسمبر عام 2007 بمرحلة المجموعات.

4 – وجدد ليفربول تفوقه مرة أخرى على فريق مارسيليا بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1 فى سبتمبر 2008 بمرحلة المجموعات.

5 – وأخيرا كان التعادل مع ليون بنتيجة 1 – 1 فى نوفمبر 2009 بمرحلة المجموعات. وجاء تشكيل ليفربول المتوقع ضد سان جيرمان بحسب موقع "هو سكورد" العالمى، كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فينالدوم خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو رابط كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم | لينك cool kora | مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع HD











ومن المتوقع أن يبدأ سان جيرمان ضد ليفربول بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: جانلويجى بوفون خط الدفاع: سيلفا، ماركينيوس، كيمبيمبى خط الوسط: بيرنات، رابيو، فيراتى، مونييه خط الهجوم: نيمار، كافانى، مبابى رابط كول كورة | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم | لينك cool kora | مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع HD