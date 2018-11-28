"القابضة للمياه" تكشف أسباب إنقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

قال اللواء حسين عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أسباب انقطاع المياه عن بعض المناطق الجيزة ترجع إلى التوسعات العشوائية، التي لم تصمم شبكات المياه والمحطات على تحملها، مؤكدا أن هناك أبراج في مناطق الجيزة مخالفة للقانون.



وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الدولة قررت حل المشكلة؛ وسيتم إضافة 160ألف متر مكعب إضافية من المياه في إبريل المقبل لدعم احتياجات محافظة الجيزة.



ويعانى مواطنو الجيزة خاصة مناطق فيصل والطوابق وكفر طهرمس ومنشأة البكارى من أزمة تكرار انقطاع المياه، وكذلك الحال بالنسبة للأفران والمطاعم وغيرها.

