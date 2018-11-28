ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"القابضة للمياه" تكشف أسباب إنقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:13 م
القابضة للمياه تكشف أسباب إنقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة
أرشيفية
طباعة
داليا الحسين
 
قال اللواء حسين عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أسباب انقطاع المياه عن بعض المناطق الجيزة ترجع إلى التوسعات العشوائية، التي لم تصمم شبكات المياه والمحطات على تحملها، مؤكدا أن هناك أبراج في مناطق الجيزة مخالفة للقانون.

وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الدولة قررت حل المشكلة؛ وسيتم إضافة 160ألف متر مكعب إضافية من المياه في إبريل المقبل لدعم احتياجات محافظة الجيزة.

ويعانى مواطنو الجيزة خاصة مناطق فيصل والطوابق وكفر طهرمس ومنشأة البكارى من أزمة تكرار انقطاع المياه، وكذلك الحال بالنسبة للأفران والمطاعم وغيرها.
المزيد عن: في الجيزة انقطاع المياه القابضة للمياه الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
دوري أبطال أفريقيا
لو ميساجير نغوزي - بوروندي
0
x
15:00
1
الإسماعيلي - مصر
الدوري التونسي
النجم الساحلي - تونس
0
x
0
الترجي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 7:50:01 PM