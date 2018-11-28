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تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:12 م
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
صورة أرشيقية
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سارة إبراهيم - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جوائز ملتقى "القاهرة السينمائي CFC (Cairo Film Connection) ، والذي يضم أعضاء لجنة التحكيم المنتجة التونسية درة بوشوشة لجنة التحكيم، المؤلفة والمنتجة الفلسطينية أن ماري جاسر ، جابي خوري مدير شركة أفلام مصر العالمية.


وقال محمد حفظي رئيس المهرجان، إن أول ملتقى نظم عام 2010 في المهرجان وكانت ماجي مورجان تعمل فيه وهي صاحبة الفكرة الأولى، بالتعاون مع مهرجان دبي السينمائي وسعيد باستمراره بعد 8 سنوات، وأضاف أن الملتقى هذا العام ضخم ليس فقط في دعمه المالي من شركاء الملتقى، ولكن كبر بسبب جودة وعدد المشاريع التي تم استقبالها، والضيوف الكبار الذين نقلوا مزيد من خبراتهم للمشاركين فيه.


وتم اختيار 16 مشروعاً من مختلف الدول العربية، 10 مشاريع في مرحلة التطوير، و6 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، وحضر حفل توزيع الجوائز صانعي الأفلام والرعاة والمنتجين و الموزعين وشتى العاملين في مجال صناعة السينما الذين حضروا المهرجان.


وفي مرحلة التطوير، منح الملتقى جائزة باديا بالم هيلز، وقيمتها 2000 دولار (مناصفة) في مرحلة الانتاج "سبراي - مصر" إخراج شريف بنداري، وفي مرحلة ما بعد الانتاج، فيلم "رجل الخشب" عراقي من اخراج قتيبة الجنابي.


ومنحت جائزة شبكة راديو و تليفزيون العرب (ART)، وقيمتها 1000 دولار، لفيلم "إنشالله ولد" أردني من إخراج أمجد الرشيد، وجائزة "نيوسينشري" بقيمة 10000 دولار، لفيلم "نحن في الداخل" لبنان، من إخراج فرح قاسم، وذهبت "أرابيا بيكتشرز" بقيمة 10000 دولار، لفيلم "قص الرأس" تونس، من إخراج لطفي عاشور.


ومنحت جائزة السينما العراقية بقيمة 5000 دولار، لفيلم "علي طول الليل" الجزائر، من إخراج لطيفة سعيد، وجائزة "فرونت رو/ شركة السينما الكويتية الوطنية"، بقيمة 10000 دولار، لفيلم "ذات مرة في طرابلس"، ليبيا من إخراج عبدالله الغالي، وجائزة دعوة مركز السينما العربية لحضور ورشة روتردام، لفيلم "نافورة الباخشي سراي" مصر، من إخراج محمد طاهر.


وفي مرحلة ما بعد الانتاج، منحت جائزة "أو إس إن" بقيمة 50000 دولار، لفيلم "قبل ما يفوت الفوت" تونس، من إخراج مجدي الاخضر، وجائزة "إرجو-ميديا فينتشرز" بقيمة 15000 دولار، لفيلم "بيت من زجاج" سوريا، من إخراج زينة القهوجي، وجائزة أروما لخدمات ما بعد الانتاج و تصحيح الالوان، لفيلم "My Mohamed is Different" من إخراج إيناس مرزوق. 

تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
تفاصيل حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (صور)
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