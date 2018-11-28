"WE" توقع مذكرة تعاون مع شركة فايبر مصر و" أركو" لتوفير البنية التحتية للمجتمعات الذكية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" عن توقيعها مذكره تعاون ثلاثيةمع "فايبر مصر" المتخصصة في مجال الأنظمة المتكاملة وخدمات تكنولوجيا المعلومات وشركة " اركو " ARCO المتخصصة فى مجال التطوير العقارى، لتطبيق أحدث تقنيات المدن الذكية بهدف المساهمة في دفع عملية التحول نحو المدن الذكية بتكلفة أقل وبشكل أكثر استيعابا لتبني التقنيات الحديثة التي تؤهلها للتحول لمجتمعات ذكية والتى تسمح بتوفير أعلى جودة لحلول البنية التكنولوجية التحتية وتوفير أنظمة تُمكّن الأجهزة الذكية والمنشآت من التواصل بسهولة، وتحسين الخدمات التكنولوجية وخدمات الاتصالات المستخدمة في كافةأرجاء المجتمعات السكنية الجديدة بشكل عام .





قال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE:" تسعى الشركة المصرية للاتصالات لفتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية بما يعزز جودة وكفاءة خدمات الاتصالات التي تقدمها المصرية للاتصالات داخل تلك المجتمعات، وسعداء بالتعاون مع شركة فايبر مصر وما تتمتع به من خبرات واسعة في هذا المجال مما يسهم في تطوير البنية التحتية الذكية لخدمات الاتصالات في التجمعات السكنية المغلقة".





وأوضح البحيري أن هذا التعاون يعد استكمالا لإستراتيجية المصرية للاتصالات للتوسع فى تقديم خدمات الاتصالات والبنية الأساسية للمجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ أحدث تطبيقات المدن الذكية والتحول الرقمي بما يؤهلها من تطبيق أحدث التقنيات الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية.





من جهته أكد المهندس أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة "فايبر مصر" بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بكافة أعمال التصميم وبناء البنية التحتية للألياف البصرية " فايبر أوبتك " بجانب الإشراف على بناء وتركيب وتشغيل شبكة الخدمات الثلاثية " TripLplay Services " وخدمات القيمة المضافة " Value Added Services " مما سيسهم في إحداث طفرة في الخدمات المقدمة للمستخدمين داخل هذه المجتمعات .





وأضاف مكي "إننا نلتزم باستراتيجية متطورة لتنمية السوق المصرى نعتمد فيها على تقديم حلول محلية بخبرات عالمية ووفقا لهذه الاتفاقية ستكون شركة فايبر مصر مسئولة عن التصميم والتنفيذ والتشغيل المشترك لحلول المدن الذكية مثل الإضاءة الذكية، مواقف السيارات الذكية، إدارة النفايات الذكية، إدارة حركة المرور الذكية البوابات الذكية والإنارة الذكية والإعلان الذكى والتحكم الذكى بالمنزل وتوفير الطاقة والمراقبة والحراسة الذكية ونظمالرى الذكية كما ستكون "فايبرمصر" مسئولة عن تكامل شبكة الوصول مع البنية التحتية للمصرية للاتصالات.





وأوضح محمد فرحات الشريك الرئيسي في شركة " اركو"، تعد فايبر مصر هى الشريك المثالى بالنسبة لنا فى السوق المصري، وأن الاستعانة بالحلول التكنولوجية التى تقدمها لنا فايبر مصر تساعد فريق العمل التقنى لدينا من تطوير العروض التى نقدمها لكى تلبى متطلبات السوق بشكل أسرع وأكثر فاعلية وتساعدنا هذه الشراكة التكنولوجية علي توفير أفضل حلول المدن الذكية لتقديم خدمات متطورة وتتميز بالمرونة خصوصاً تطوير التقنيات المستخدمة في إدارة الموارد والمرافق بالاعتماد على كابلات الفايبر، ونعقد الرهان على قدرة المدن الذكية في توفير فرص للابتكار وتطوير الخدمات، إضافة إلى تحسين نوعية الحياة.





أضاف بموجب هذه الاتفاقية سنكون مسؤولين عن تقديم تخطيط وخرائط للمجتمعات السكنيه الذكية، مع توفير موقع مناسب لمركز البيانات ،مع أداء جميع أنشطة العمل المدني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : اعمال الحفر، توريد وتركيب قنوات، توريد وتركيب فتحات، بجانب بناء الشبكة علاوة على تصميم وتوريد وتركيب نظام المراقبة بالفيديو ونظام الصوت ونظام إنذار الحريق بنظام الإخلاء ونظام إدارة مواقف السيارات ونظام إدارة المباني بالاضافة الى بناء وتركيب جميع التصاميم المقدمة من شركة فايبر مصر وذلك تحت إشرافها.



