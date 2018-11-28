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الحياة تعود مرة أخري لحارس ريال مدريد

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:05 م
الحياة تعود مرة أخري لحارس ريال مدريد
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عمر عبد العزيز
 
كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن الحياةُ تعود مرةٌ أخرى إلى حارس مرمى  كورتوا ريال مدريد الاسباني مرة أخري. 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد إعتاد البلجيكي أن يُحافظ على نظافة شباكه دائماً، لكن هُناك كابوساً أصرّ أن يُعيشه في إسبوع مليء بالأحزان، فقد تلقى 8 أهداف، أمام منتخب سويسرا واللقاء الأخير أمام إيبار قبل أن يعود بكلين شيت وأداء رائع أمام روما.

وظهرت خلال لقاء روما موهبة هذا الحارس وأسّكت الكثير من المنتقدين تحديداً عندما تولى مهمة تصدي مُثير في الدقيقة 34 لكرة لاعب روما باتريك تشيك حينها عادت بزُملائه لأجواء اللقاء بشكل تدريجي وفي نهاية المطاف تحقق الفوز والكلين شيت الثاني له في دوري الأبطال بعد لقاء فيكتور بلزن.

لدى كورتوا فرصة ذهبية بأن يُحافظ على نظافة شباكة للمرة الثالثه على التوالي عندما يواجهه ريال مدريد سيسكا موسكو في البيرنابيو يوم 12 ديسمبر .
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