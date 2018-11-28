نجم الترجي يُرحب بالانضمام لصفوف الأهلي





كشف الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط الترجي التونسي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.





وقال كوم في تصريحات لبرنامج "المحترف" :" لم أتلقِ أي عروض سواء من النادي الأهلي أو من أي أندية أخرى، حاليًا أركز مع فريقي على المباريات المؤجلة لنا في الدوري التونسي وأنتظر المشاركة في مونديال الأندية".





وأضاف :" مازلت على قوة الترجي وعقدي الجاري يتبقى له موسم ونصف".





وعن موقفه لو تلقى عرضًا من الأهلي، أوضح:" أرحب بخوض أي تجربة جديدة سوى في الأهلي أو في أوروبا، شرطي الوحيد أن ألعب في فريق ينافس على الألقاب ولديه شعبية كبيرة مثل الترجي".



