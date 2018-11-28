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نائب مدير حملة 100 مليون صحة يكشف الأعداد النهائية التي تم فحصها حتى الآن

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:07 م
نائب مدير حملة 100 مليون صحة يكشف الأعداد النهائية التي تم فحصها حتى الآن
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة، إنه تم فحص 11 مليون و330 ألف و642 مواطن حتى هذه اللحظة من إجمالي محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف "الشيشيني"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء،: "مستمرون غدًا وبعد غد في المرحلة الأولى لفحص فيروس سي".

وأشار إلى أن نسبة الإقبال في زيادة في الأيام الأخيرة للمرحلة الأولى خاصة في محافظتي الإسكندرية والقليوبية.
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