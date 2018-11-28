"إغلاق جزئي للكباري وحواجز حديدية بالدائري".. تعرف على الإصلاحات المرورية التي تشهدها الطرق

تشهد المحافظات المصرية، حالة من الإصلاحات المرورية على كافة الطرق، لإصلاح الكباري وترميم الدائري، إذ يتفقد اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، صباح اليوم اﻷربعاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، لتأمين رحلات المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من الأقاليم والقاهرة الكبرى.





تفقد الطرق الرابطة بين المحافظات

تفقد اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور ومدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم اﻷربعاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من الأقاليم والقاهرة الكبرى.





ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.





حواجز حديدية بمحيط الدائري من المريوطية للأوتوستراد

ومن الإصلاحات المرورية التي تقوم بها هيئة الطرق والمرور، وضعت الإدارة العامة للمرور، حواجز حديدية بمحيط عملية إغلاق جزئي للطريق الدائري لمنع الزحام أثناء أعمال إصلاحات في المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.





وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة وهيئة الطرق والكباري، ﻹجراء أعمال إحلال وتجديد الحواجز الحديدية الجانبية اﻷمر الذي يستلزم استقطاع الحارة اليسرى في الاتجاهين وبمجرد الانتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال إلى الحارة اليمنى وستكون اﻷعمال يوميًا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا التي تستمر لمدة 30 يوما مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.





إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر حتى 23 ديسمبر

وفي 22 نوفمبر الجاري، أعلنت إدارة مرور القاهرة، إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر، لمدة شهر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري بنطاق محافظة الجيزة .





وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن اﻷعمال ستكون في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع ، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة





نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمي

وعززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.





كما يشهد الطريق الدائري تعزيزًا للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.





غلق طريق إسكندرية الزراعي لمدة 18 شهرًا

وفي 19 نوفمبر الجاري، أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، عن إجراء عملية إغلاق جزئي لطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، لإنشاء كوبري علوي بمنطقة قلما عند الكيلو 19، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات لمدة 18 شهرا وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.





ويهدف إنشاء الكوبري للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث.





وأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى.





إغلاق كوبري المشير طنطاوي لمدة شهرين

وفي إطار الإصلاحات المرورية، حدث إغلاق جزئي لكوبري المشير طنطاوي لمدة شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبري المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبري المشير الغربي المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.





وستكون مدة اﻷعمال شهرين اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري، ولحين الانتهاء من التعديلات النهائية بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبري المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد.



