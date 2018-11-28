 رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون بث

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تحت شعار الفوز فقط ومحاولة حسم‏‏ بطاقات مؤهلة إلي دور الستة عشر‏,‏ تتجه الأنظار إلي ليلة مثيرة من ليالي دوري الأبطال الأوروبي‏,‏ في المجموعات من الاولي إلي الرابعة في اطار الجولة الخامسة‏.‏

ويهتم الجمهور المصري بالمجموعة الثالثة واللقاء المرتقب والكبير بين ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعد حاسما في تحديد مستقبل الفريقين في البطولة.

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وينتظر ان يقود محمد صلاح تشكيلة الريدز بحثا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث, ويحتل الريدز حاليا صدارة المجموعة رصيد 6 نقاط فيما يملك الفريق الفرنسي في رصيده 5 نقاط ويقود سان جيرمان الثلاثي الرهيب نيمار وكافاني ومبابي في اللقاء وهو ما يعد ضغطا كبيرا علي الريدز في اللقاء.

وتشهد نفس المجموعة لقاء آخر حيث يلتقي نابولي الايطالي مع سرفينا في موقعة تبدو سهلة للفريق الإيطالي الذي يبحث عن3 نقاط والوصول إلي النقطة 9 مع مدربه كارلو أنشيلوتي.

تتجه الأنظار في المجموعة الأولي صوب القمة المرتقبة بين موناكو الفرنسي في ملعب الأول في لقاء لا يحتمل سوي الفوز للفريقين.

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ويملك أتلتيكو مدريد في رصيده حاليا 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند الألماني, فيما يسعي موناكو للفوز هو الأخر لاحياء اماله في التأهل للدوري الأوروبي اذا ما حسم المركز الثالث لصالحه مع مديره الفني تيري هنري.

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وفي نفس المجموعة يلتقي فريق بروسيا دورتموند الألماني 9 نقاط هو الآخر مع كلوب بروج البلجيكي في لقاء يتيح الفوز به لدورتموند حسم بطاقة التأهل إلي دور الستة عشر.

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وفي المجموعة الثانية تتجه الأنظار صوب موقعة الوصافة وحسم البطاقة الثانية عندما يلتقي الإنتر الايطالي مع توتنهام الإنجليزي.

ويدخل توتنهام اللقاء في المركز الثالث بـ 4 نقاط مقابل 7 نقاط للإنتر الذي يحتل الوصافة, في مواجهة يراهن فيها الفريقان علي نجمي الهجوم هاري كين وماورو إيكاردي في صدام قوي لحسم النتيجة.





ويلتقي في نفس المجموعة برشلونة الإسباني مع ايندهوفن الهولندي, في لقاء يجمع بين فريق حصد 10 نقاط, واخر حصد نقطة واحدة.

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وفي المجموعة الرابعة يلتقي بورتو البرتغالي مع شالكة الألماني في قمة المجموعة, حيث يملك الأول 10 نقاط مقابل 8 نقاط للثاني.





في الوقت نفسه, يلتقي جالاطا سراي التركي مع لوكوموتيف الروسي.