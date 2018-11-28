هشام فتحي يكشف تفاصيل استعدادات الختام لمهرجان "القاهرة السينمائي"

يستعد مهرجان القاهرة السينمائي لإقامة حفل الختام غدا بدار الاوبرا المصرية وكشف مخرج الحفل عن تفاصيل الختام.

ويُخرج حفل الختام المخرج هشام فتحي، الذي أخرج حفل الافتتاح، وسعى للتركيز على السينما وتعريف الجمهور خاصة الأجانب بتاريخ مصر السينمائي، وكيف كانت من أوائل الدول التي تعرفت على الفن السابع، مستعينًا بكبار نجوم الفن في مصر.

وقال هشام في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "حفل الختام بسيط جدًا سيقتصر على توزيع الجوائز، والتي ستشارك قيم سينمائية مصرية كبيرة في توزيعها على الفائزين".

وبسؤاله عن سبب غياب الاستعراضات عن "الافتتاح والختام"، على عكس ما كان يتوقعه البعض في دورة استثنائية لإتمام المهرجان عامه الأربعين، قال "الختام دائمًا ما يقتصر على توزيع الجوائز لأن عددها كبير، وستستغرق حوالي ساعة ونصف تقريبًا، سيقول رئيس المهرجان محمد حفظي كلمته، ويركز الحضور في الأفلام التي تنافست على مدار أيام المهرجان، ومن سيفوز فيها بالجائزة".

وعن الافتتاح أوضح "قصدنا في حفل الافتتاح الحديث عن السينما، أكثر من فكرة الغناء والرقص، وفكرة الاستعانة مثلًا بمطرب مهما كانت قيمته ليقدم أغنية حب وكأنه حفل غنائي، رأيت أنه لا يناسب الحديث عن السينما، فاخترنا تقديم فيديو بسيط بمشاركة كبار النجوم ومنهم الفنان سمير صبري والفنان ماجد الكدواني".

وعن التعليقات التي جاءته بعد انتهاء حفل الافتتاح أشار "الفنان سمير صبري قال لي بعد الافتتاح، هشام انت رجعتلي روحي تاني، دي حاجة من الحاجات اللي بسطتني"، لافتًا أنه فضّل عدم الاستعانة بمذيعين لتقديم المهرجان، مضيفًا "لما بتجيبي حد سينمائي هو اللي بيقدم، ممكن ميكونش مرتب في كلامه زي المذيع بس بيكون طالع من القلب، كل المذيعين أصدقائنا وحبايبنا، بس حبيت الكلام المكتوب يكون محسوس اكتر عشان يطلع أحسن ويتصدق، وحتى لا يكون الموضوع تقريري، ممكن تكون شيك أوي بس من غير روح، وده اللي حاولنا الابتعاد عنه".