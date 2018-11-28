إيملي بلنت تفتتح فيلمها الجديد بلوس أنجلوس

افتتحت النجمة إيملي بلنت العرض الخاص لفيلمها الجديد QUIET PLACE بحفل خاص بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي متواضع.

وحضر الافتتاح مع إيملي، زوجها النجم جون كرايزنسكي الذي احتفل مؤخرا بعودته للدراما وبداية تصوير مسلسله الجديد بنيويورك.

وحقق فيلم QUIET PLACE نجاحا كبيرا منذ طرحه بصالات العرض حيث صنف من ضمن أفلام الرعب الأفضل في 2018.