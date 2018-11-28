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يستضيف فريق آيندهوفن، مساء اليوم، نظيره فريق برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.





اللقاء يأتي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Barcelona HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن:

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Barcelona HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة برشلونة وآيندهوفن عبر قناة bein sports hd3، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Barcelona HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

مشوار برشلونة وآيندهوفن في دور المجموعات:

يتصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وذلك بعد فوزه في ثلاث مباريات وذلك أمام آيندهوفن وتوتنهام وإنتر ميلان، وتعادل في مباراة واحدة فقط وذلك في الجولة السابقة أمام الإنتر.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Barcelona HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

أما آيندهوفن فيتواجد في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط حيث خسر في ثلاث مباريات أمام برشلونة وإنتر ميلان وتوتنهام، وتعادل مع الديوك في مباراة بالجولة الثالثة.





قائمة برشلونة لمواجهة آيندهوفن:

أعلن مدرب فريق برشلونة "إرنستو فالفيردي" القائمة المستدعاة لمواجهة آيندهوفن في مباراة الليلة.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة Barcelona HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام آيندهوفن:

حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: ألبا، أومتيتي، بيكيه، سيميدو.





خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، فيدال.





خط الهجوم: ديمبيلي، سواري، ميسي.