الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي سيبحثان ملفي سوريا والنفط

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عندما يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين.







وقال المساعد يوري أوشاكوف للصحفيين خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية هذا الشهر إن الزعيمين سيبحثان أيضاً أسواق النفط والصراع في سوريا.